    हापुड़ में ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का पर्दाफाश, कार-चाकू समेत माल जब्त; 2 फरारों पर शिकंजा

    By Dharampal Arya Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:45 AM (IST)

    पिलखुवा पुलिस और हापुड़ स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई में ट्रांसफार्मर और बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया है, जिसमें एल्युमीनियम तार, कोर स्ट्रिप, इंसुलेटर और अन्य उपकरण शामिल हैं। आरोपियों ने कई इलाकों में ट्रांसफार्मर से तेल और तार चोरी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस फरार साथियों की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, पिलखुवा। कोतवाली पुलिस और हापुड़ स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर और बिजली के तार चोरी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 50 किलोग्राम वजनी एलटी लाइन एल्युमीनियम तार के दो बंडल, 90 किलोग्राम वजनी एंगल वाली एक कोर स्ट्रिप, एक इंसुलेटर, लगभग 200 किलोग्राम वजनी कोर स्ट्रिप के पांच बंडल, एक अर्थिंग स्ट्रिप, चार अवैध चाकू और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद की है।

    पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारियां कांवी चौराहे के पास से की गईं। गिरफ्तार आरोपियों में राधे और सूरज निवासी फरीदनगर, जिला गाजियाबाद, थाना भोजपुर; उम्मेद निवासी रसूलपुर सिखरोड़ा, जिला गाजियाबाद, थाना मसूरी; और एक वकील निवासी मसूरी, सिखरोड़ा, जिला गाजियाबाद शामिल हैं।

    उनके दो अन्य साथी मोनू निवासी फरीदनगर, जिला गाजियाबाद, थाना भोजपुर; और रहीमुद्दीन निवासी मुरादनगर, जिला गाजियाबाद, थाना कन्नौज, मौके से फरार हो गए। पूछताछ में आरोपियों ने बड़ौदा हिंदूवान, नयागांव और परतापुर के जंगलों में ट्रांसफार्मर गिराकर उनसे तेल और तार चोरी करने की बात स्वीकार की। बरामद माल इन्हीं घटनाओं से जुड़ा है।

    पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने चोरी का अधिकांश माल कबाड़ियों को बेच दिया था। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनके फरार साथियों की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। बरामद कार और चाकू को जब्त कर लिया गया है और सभी आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास 

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योराज सिंह के अनुसार, गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी पहले भी चोरी और बिजली संबंधी अपराधों में शामिल रहे हैं। उनके खिलाफ गाजियाबाद और आसपास के थानों में कई मामले दर्ज हैं। कोतवाली पुलिस ने बताया कि उनका नेटवर्क कई जिलों तक फैला हुआ है, जहां वे ट्रांसफार्मर और बिजली के उपकरण चोरी करके कबाड़ियों को बेचते हैं। आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उनके फरार साथियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।