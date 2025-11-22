Language
    गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, बक्सर के दो युवकों की मौत; डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:25 PM (IST)

    हापुड़ और बुलंदशहर जिले के बॉर्डर पर गंगा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में सिंभावली के बक्सर गांव के दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। दोनों युवक एक्सप्रेसवे पर घायल अवस्था में मिले थे। सूचना मिलने पर परिवारों में मातम छा गया। ग्रामीणों ने डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    हापुड़ और बुलंदशहर में सड़क दुर्घटना में सिंभावली थानाक्षेत्र के बक्सर गांव के दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है।

    संवाद सहयोगी, सिंभावली। हापुड़ और बुलंदशहर जिले के बार्डर पर सड़क दुर्घटना में सिंभावली थानाक्षेत्र के बक्सर गांव के दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों युवक एक्सप्रेसवे पर घायल अवस्था में पड़े मिले थे। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस उनको लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

    सिंभावली थानाक्षेत्र के गांव बक्सर के केशव सैनी और सतीश सैनी दोनों दोस्त थे। वह बाइक से किसी काम से बीवीनगर थाना क्षेत्र में गए थे। शुक्रवार शाम करीब सात बजे पुलिस को दो युवकों के गंगा एक्सप्रेसवे पर घायल पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस ने बताया कि हिंगवाडा गांव के सामने गंगा एक्सप्रेसवे पर दो बाइक सवार घायल अवस्था में पड़े मिले थे।

    राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया । मृतकों के मोबाइल से उनकी पहचान होने के बाद स्वजन को 35 वर्षीय सतीश सैनी और 25 वर्षीय केशव सैनी की दुर्घटना मे मौत होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उनके परिवारों में कोहराम मच गया। उसके बाद ग्रामीण और स्वजन तुरंत थाना क्षेत्र के लिए रवाना हुए।

    पुलिस को सूचना मिली कि डंपर से टक्कर लगने के बाद दोनों की मौत हुई है। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही है। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए बुलंदशहर मोर्चरी पर ले जाए गए हैं। बीवीनगर थाना प्रभारी राहुल चौधरी ने बताया कि दुर्घटना में दोनों युवकों की मौत हो गई है। है।स्वजन की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी।

    परिवारों में मच गया कोहराम

    सिंभावली के गांव बक्सर में दोनों युवकों के घर आसपास ही हैं। शाम को जैसे ही उनकी मौत की सूचना आई, दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। दोनों के स्वजन के साथ ही गांव के दर्जनों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। गांव के ज्यादातर घरों में शाम का खाना नहीं बना। वहीं ग्रामीणों ने युवकों की बाइक को टक्कर मारने वाले डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    आरंभ होने से पहले ही दौड़ रहे वाहन

    गंगा एक्सप्रेसवे का अभी औपचारिक रूप से आरंभ नहीं हुआ है। उसके बावजूद वाहनों का दौड़ना आरंभ हो गया है। नया और बेहतर एक्सप्रेसवे होने के चलते वाहन फर्राटा भर रहे हैं। यही कारण है कि एक सप्ताह में एक्सप्रेसवे पर तीन हादसे हो चुके हैं। चार दिन पहले ही मेरठ में भर्ती देखने जा रहे युवकों का छाेटा हाथी पलट गया था। जिसमें 16 युवक घायल हो गए थे। फिलहाल निर्माण एजेंसी से पत्थर लगाकर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया है।