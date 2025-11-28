हापुड़: चोर ने पहले बैटरी उठाई, फिर 60 किलो चीनी की बोरी लादकर फुर्र; CCTV में कैद
हापुड़ के नंगला गांव में एक गन्ना क्रशर से ट्रैक्टर की बैटरी और 60 किलो चीनी की चोरी हो गई। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें वह कैंटर से उतरकर बैटरी और चीनी की बोरी ले जाते हुए दिख रहा है। क्रशर मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी है।
केशव त्यागी, हापुड़। कोतवाली इलाके के नंगला गांव में सरावा स्टेशन के पास चल रहे एक गन्ना क्रशर से एक अनजान चोर ने पहले ट्रैक्टर की बैटरी चुराई। फिर पास के दूसरे क्रशर से 60 किलो चीनी से भरी बोरी चुरा ली। चोर वारदात करते हुए CCTV फुटेज में कैद हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस रिपोर्ट में नंगला गांव के क्रशर मालिक ने बताया कि 11 नवंबर की रात को चोरों ने उसके क्रशर से ट्रैक्टर की बैटरी चुरा ली। CCTV फुटेज में देखा गया कि एक सफेद कैंटर कैंटर के पास रुका था। कैंटर से एक आदमी उतरा, जिसने काली पैंट, सफेद शर्ट और सिर पर सफेद कपड़ा बांधा हुआ था। उसने पहले ट्रैक्टर की बैटरी निकालकर कैंटर में रखी, फिर बेशर्मी से चीनी की बोरी लेकर भाग गया।
चोरी का पता अगली सुबह तब चला जब मजदूर जागे। उन्होंने तुरंत नंगला चौकी को सूचना दी। दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। CCTV फुटेज के आधार पर चोरों और कैंटर की तलाश शुरू कर दी गई है। चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
