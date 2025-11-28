हापुड़: चोर ने पहले बैटरी उठाई, फिर 60 किलो चीनी की बोरी लादकर फुर्र; CCTV में कैद

केशव त्यागी, हापुड़। कोतवाली इलाके के नंगला गांव में सरावा स्टेशन के पास चल रहे एक गन्ना क्रशर से एक अनजान चोर ने पहले ट्रैक्टर की बैटरी चुराई। फिर पास के दूसरे क्रशर से 60 किलो चीनी से भरी बोरी चुरा ली। चोर वारदात करते हुए CCTV फुटेज में कैद हो गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस रिपोर्ट में नंगला गांव के क्रशर मालिक ने बताया कि 11 नवंबर की रात को चोरों ने उसके क्रशर से ट्रैक्टर की बैटरी चुरा ली। CCTV फुटेज में देखा गया कि एक सफेद कैंटर कैंटर के पास रुका था। कैंटर से एक आदमी उतरा, जिसने काली पैंट, सफेद शर्ट और सिर पर सफेद कपड़ा बांधा हुआ था। उसने पहले ट्रैक्टर की बैटरी निकालकर कैंटर में रखी, फिर बेशर्मी से चीनी की बोरी लेकर भाग गया।