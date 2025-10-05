हापुड़ में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से किशोर की मौत, परिजनों ने थाने पहुंचकर किया जमकर हंगामा

धौलाना के उदयरामपुर नंगला गांव में 16 वर्षीय रजत की झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक में मौत हो गई। बुखार और गले में दर्द होने पर उसे प्यावली गांव के एक क्लिनिक में ले जाया गया जहाँ डॉक्टर महबूब अली ने बिना जाँच के इंजेक्शन लगा दिए। इससे रजत का शरीर नीला पड़ गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने जारचा थाने में हंगामा किया।

संवाद सहयोगी, धौलाना। क्षेत्र के गांव उदयरामपुर नंगला के रहने वाले एक 16 वर्षीय किशोर की शनिवार देर रात एक झोलाछाप के क्लीनिक पर उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के स्वजन ने आरोपित पर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर गौतमबुद्धनगर के जारचा थाने पर जमकर हंगामा किया।

ग्रामीण पुष्पेंद्र ने बताया कि उनके 16 वर्षीय पुत्र रजत को शनिवार शाम को हल्का सा बुखार आया और गले में दुखन हुई थी। जिसके चलते उसे गौतमबुद्धनगर के प्यावली गांव में स्थित एक क्लिनिक पर दवाई दिलाई। ग्रामीणों ने बताया कि क्लीनिक का संचालक एक झोलाछाप महबूब अली है। उसने किशोर रजत को बिना किसी जांच के ही कई इंजेक्शन लगा दिए। इससे कुछ ही देर में उसका शरीर नीला पड़ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।