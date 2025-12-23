Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hapur News: चारा मशीन की चपेट में आने से शिक्षिका की दर्दनाक मौत, पूरे गांव में छाया शोक

    By Dhrub Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:39 PM (IST)

    हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के झड़ीना गांव में चारा काटने वाली मशीन की चपेट में आने से घायल युवती की सोमवार सुबह मौत हो गई। 21 वर्षीय विशाखा 8 दिसंबर को म ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर के झड़ीना गांव में मशीन की चपेट में आने से घायल हुई युवती की सोमवार की सुबह मौत हो गई है। युवती की मौत की सूचना मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया है। मृतका तीनों बहन-भाइयों में सबसे ज्यादा होनहार थी, एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के झड़ीना गांव के रहने वाले शीशपाल की 21 वर्षीय बेटी विशाखा आठ दिसंबर की शाम को पशुओं के लिए मशीन पर चारा काट रही थी। इस दौरान युवती का कोई कपड़ा मशीन पट्टें में आया और वह मशीन की चपेट में आ गई।

    युवती के चिल्लाने की आवाज सुनकर स्वजन दौड़कर मौके पर पहुंचे और मशीन को कड़ी मशक्कत के बाद बंद किया, लेकिन जब तक युवती गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। स्वजन आनन-फानन में स्थानीय अस्पताल में लेकर पहुंचे,जहां से चिकित्सक ने हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया था।

    परिजनों ने बताया कि पिछले करीब 14 दिन से घायल युवती का इलाज चल रहा था। सोमवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती के शव के गांव में पहुंचते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। मृतका एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी।

    थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज बालियान ने बताया कि इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।

     