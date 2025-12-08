झाड़-फूंक के बहाने तांत्रिक ने महिला के साथ की गंदी हरकत, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ के पिलखुवा में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहर के एक मोहल्ले में 29 नवंबर की रात झाड़-फूंक कराने गई एक महिला के साथ तांत्रिक रहीस द्वारा गलत हरकत की गई। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता के अनुसार, वह सिरदर्द के उपचार के लिए अपनी बच्ची के साथ रहीस के पास गई थी। बच्ची बाहर बैठी रही और वह अंदर चली गई। आरोप है कि इलाज का बहाना बनाकर रहीस ने उसके साथ गलत हरकत की। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसने किसी से बताया तो उसके पति को नुकसान पहुंचाया जाएगा।

पीड़िता ने अगले दिन पति के घर आने पर घटना बताई, लेकिन मान-सम्मान के कारण कुछ दिन चुप रही। रविवार को वह पति संग कोतवाली पहुंची और पूरे प्रकरण की जानकारी दी। कोतवाली पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।