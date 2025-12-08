Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    झाड़-फूंक के बहाने तांत्रिक ने महिला के साथ की गंदी हरकत, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

    By Dharampal Arya Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 05:05 PM (IST)

    हापुड़ के पिलखुवा में एक महिला झाड़-फूंक कराने तांत्रिक रहीस के पास गई, जहां तांत्रिक ने इलाज के बहाने उसके साथ गलत हरकत की। पीड़िता ने पुलिस में शिका ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ के पिलखुवा में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहर के एक मोहल्ले में 29 नवंबर की रात झाड़-फूंक कराने गई एक महिला के साथ तांत्रिक रहीस द्वारा गलत हरकत की गई। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़िता के अनुसार, वह सिरदर्द के उपचार के लिए अपनी बच्ची के साथ रहीस के पास गई थी। बच्ची बाहर बैठी रही और वह अंदर चली गई। आरोप है कि इलाज का बहाना बनाकर रहीस ने उसके साथ गलत हरकत की। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसने किसी से बताया तो उसके पति को नुकसान पहुंचाया जाएगा।

    पीड़िता ने अगले दिन पति के घर आने पर घटना बताई, लेकिन मान-सम्मान के कारण कुछ दिन चुप रही। रविवार को वह पति संग कोतवाली पहुंची और पूरे प्रकरण की जानकारी दी। कोतवाली पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

    कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्योपाल सिंह ने बताया कि आरोपी रहीस को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है।