दिवाली से पहले किसानों को मिला तोहफा, हापुड़ में चीनी मिलों ने किया करोड़ों का भुगतान
त्योहारों के मद्देनजर, आईआरपी ने गन्ना भुगतान में तेजी लाई है। सिंभावली और ब्रजनाधपुर चीनी मिलों ने किसानों को 7.31 करोड़ का भुगतान किया, जिससे किसानों में खुशी है। आईआरपी अनुराग गोयल ने बताया कि वे लगातार भुगतान कर रहे हैं और दीपावली से पहले एक और किश्त भेजने की कोशिश कर रहे हैं।
संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में आईआरपी द्वारा त्योहारों के मद्देनजर गन्ना भुगतान में तेजी लाई है। सोमवार को जिले की दोनों चीनी मिलों सिंभावली और ब्रजनाधपुर के किसानों का सात करोड़ तीस लाख का भुगतान किया गया है। त्योहारों पर भुगतान होने से किसानों में खुशी है।
सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिल की कमान संभाल आईआरपी ने पिछले को सप्ताह में गन्ना भुगतान में बहुत तेजी से बदलाव किया है। वादे के अनुसार, लगातार किसानों के खातों में भुगतान भेजा जा रहा है। सोमवार को त्योहारों के मद्देनजर किसानों के बकाया भुगतान से 7.31 करोड़ का भुगतान किया है। इसमें सिंभावली ने 6.22 करोड़ और ब्रजनाथपुर मिल ने 1.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने का विवरण दिया है।
आईआरपी अनुराग गोयल ने बताया कि जिम्मेदारी संभालने के बाद लगातार भुगतान कर रहे हैं। सोमवार को किसानों के खाते में 7.31 करोड़ भेजे गए हैं। एक किश्त दीपावली से पहले भी भेजने की हर संभव कोशिश की जा रही है।
