दिवाली से पहले किसानों को मिला तोहफा, हापुड़ में चीनी मिलों ने किया करोड़ों का भुगतान

संवाद सहयोगी, सिंभावली (हापुड़)। हापुड़ में आईआरपी द्वारा त्योहारों के मद्देनजर गन्ना भुगतान में तेजी लाई है। सोमवार को जिले की दोनों चीनी मिलों सिंभावली और ब्रजनाधपुर के किसानों का सात करोड़ तीस लाख का भुगतान किया गया है। त्योहारों पर भुगतान होने से किसानों में खुशी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिंभावली और ब्रजनाथपुर चीनी मिल की कमान संभाल आईआरपी ने पिछले को सप्ताह में गन्ना भुगतान में बहुत तेजी से बदलाव किया है। वादे के अनुसार, लगातार किसानों के खातों में भुगतान भेजा जा रहा है। सोमवार को त्योहारों के मद्देनजर किसानों के बकाया भुगतान से 7.31 करोड़ का भुगतान किया है। इसमें सिंभावली ने 6.22 करोड़ और ब्रजनाथपुर मिल ने 1.08 करोड़ रुपये का भुगतान करने का विवरण दिया है।