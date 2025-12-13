हापुड़ के एक स्कूल में पांच घंटे बंद रही पांचवीं की छात्रा, शिक्षक ने बिना जांच ही लगा दिया ताला

संवाद सहयोगी, धौलाना। क्षेत्र के एक गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बुधवार को गंभीर लापरवाही का मामला उजागर हुआ, जिससे ग्रामीणों और छात्रा के स्वजन में गहरा आक्रोश है। जानकारी के अनुसार, गांव निवासी यूनुस की दस वर्षीय पुत्री, जो प्राथमिक विद्यालय–एक में कक्षा पांच की छात्रा है,छुट्टी के बाद किसी कारणवश कक्षा में ही रह गई। इस दौरान शिक्षकों ने बिना जांच–पड़ताल किए कमरे का ताला लगा दिया, जिसके चलते छात्रा करीब पांच घंटे तक अंदर बंद रही।

इस दौरान बच्ची के स्वजन उसे कई घंटे तक खोजते रहे। जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। लेकिन पुलिस ने भी स्वजन को यह कहते तो टरका दिया कि बच्ची कहीं खेलने गई होगी। वहीं स्कूल में बंद भयभीत बच्ची लगातार रोती रही, परंतु उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी।



शाम को जब बच्ची के लापता होने की सूचना के बाद ग्रामीण उसे ढूंढ रहे थे तब स्कूल के अंदर से उसके रोने की आवाज वाहिद को सुनाई दी । इसके बाद उन्होंने विद्यालय में जाकर ताला खोलकर उसे बाहर निकाला। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की सूचना शिक्षा विभाग को दी, लेकिन देर शाम तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।

स्वजन का कहना है कि घटना की जानकारी देने के बावजूद विभाग की ओर से न कोई कार्रवाई की गई और न ही किसी अधिकारी ने बच्ची का हाल जानना उचित समझा।



ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और पीड़ित परिवार पर कार्रवाई न करने का दबाव बनाया जा रहा है। छात्रा का इस तरह घंटों तक बंद रह जाना जहां विद्यालय प्रबंधन की घोर लापरवाही को दर्शाता है, वहीं विभाग का मौन रहना उसके ढुलमुल रवैये की ओर संकेत करता है।