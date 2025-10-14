Language
    एक दिन के लिए थाना इंचार्ज बनी 11वीं की छात्रा, पीड़ितों की शिकायतें सुनकर फटाफट निस्तारण के दिए निर्देश

    By Kesav Tyagi Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 04:44 PM (IST)

    हापुड़ में दीवान पब्लिक स्कूल की 11वीं की छात्रा दिया बंसल को मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक दिन के लिए महिला थाना प्रभारी बनाया गया। उन्होंने शिकायतों को सुना और निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए। दिया ने साइबर अपराध पर जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया और हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग पर जोर दिया। उनका यह अनुभव अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणादायक रहा।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में आमतौर पर जहां स्कूली छात्राएं किताबों में उलझी होती हैं, वहीं दीवान पब्लिक स्कूल की 11वीं की छात्रा दिया बंसल ने सोमवार को एक अलग ही जिम्मेदारी निभाई।

    मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत दिया को एक दिन के लिए महिला थाना का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। पुलिस की वर्दी तो नहीं पहनी, लेकिन उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता ने सभी को प्रभावित किया।

    थाना प्रभारी की कुर्सी पर बैठते ही दिया ने काम को गंभीरता से लिया। उन्होंने थाने में आने वाली शिकायतों को सुना और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का निष्पक्ष और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण हो।

    इस दौरान महिला थाना प्रभारी निरीक्षक अरुणा राय ने दिया को थाने की कार्यप्रणाली, महिला सुरक्षा योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। दिया ने साइबर अपराध पर भी विशेष रुचि दिखाई।

    उन्हें बताया गया कि आजकल डिजिटल ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इससे बचाव के लिए जागरूक रहना कितना जरूरी है। इस दौरान दिया ने खुद भी अन्य छात्राओं को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर 1090, 112 जैसे हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करने का संदेश दिया।

    थाना परिसर में दिया का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया गया। उनका यह अनुभव न केवल उनके लिए यादगार रहा, बल्कि यह उन तमाम युवतियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगा जो भविष्य में समाज की सेवा करने का सपना देखती हैं। एक दिन की थाना प्रभारी बनी दिया बंसल ने यह साबित कर दिया कि बेटियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, जिम्मेदारी उठाने में भी किसी से पीछे नहीं।