हापुड़ में शव का सिर और हाथ नोंचकर मोहल्ले में ले गए आवारा कुत्ते, घटना से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, हापुड़। शनिवार देर शाम रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला। आवारा कुत्तों ने शव का सिर और हाथ नोच लिया। इसके बाद कुत्ते उन अंगों को मोहल्ले में ले गए। इससे मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई।

शनिवार शाम करीब साढ़े छह बजे कुत्तों को मानव अंग लेकर दौड़ते देखकर मोहल्ले में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोग कुत्तों के पीछे दौड़े वर ट्रैक पर भयावह दृश्य देखा। पुलिस ने सिर, हाथ और धड़ को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत मान रही है।