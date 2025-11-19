'मेरी बात न मानी तो तेरी शादी नहीं होने दूंगा', युवती को तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा सिरफिरा युवक
एक सिरफिरा युवक एक युवती को तेजाब से हमला करने की धमकी दे रहा है। आरोपी, पीड़िता पर उसकी बात मानने का दबाव बना रहा है और धमकी दे रहा है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसकी शादी नहीं होने देगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला हापुड़ का है।
केशव त्यागी, हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के एक गांव की युवती पर एक आरोपित ने शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। ऐसा न करने पर आरोपित ने युवती को तेजाब डालकर चेहरा जलने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं आरोपित ने धमकी दी कि वह युवती की शादी भी नहीं होने देगा। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में देहात क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने बताया कि गांव खड़खड़ी का सुनील लंबे समय से उनकी पुत्री का पीछा करता आ रहा है। आरोपित ने बार बार पुत्री पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। मना करने पर आरोपित ने तेजाब डालकर चेहरा बिगाड़ देने और जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि वह पुत्री की शादी नहीं होने देगा।
आरोपित के डर से पीड़ित ने पुत्री की शादी तय कर दी। मगर, आरोपित ने लड़के पक्ष के वहां पहुंचकर अफवाहें फैलाकर रिश्ता तुड़वा दिया। पीड़ित ने दूसरी जगह पुत्री की शादी तय कर दी। 30 नवंबर 2025 को पुत्री की शादी होनी तय हुई है। अब आरोपित फिर से धमकियां दे रहा है।
आरोपित ने चेतावनी दी है कि अगर, पुत्री की शादी उससे नहीं हुई तो शादी वाले दिन बारात में पहुंचकर दूल्हे के सामने उसे बदनाम कर देगा। थाना देहात प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि मामले में आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच कर आगे की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।