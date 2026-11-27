जागरण संवाददाता, हापुड़। दिल्ली रोड पर स्कूल जा रही दो छात्राएं स्कूटी फिसलने से गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद दोनों छात्राएं सड़क पर पड़ी दर्द से कराह रही थीं, लेकिन मौके पर मौजूद राहगीर मदद के लिए आगे नहीं आ रहे थे।

इसी दौरान अपने कार्यालय जा रहे एसपी मधुवन कुमार सिंह की नजर घायल छात्राओं पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और सड़क के बीच बने डिवाइडर को फांदकर दूसरी लेन में पहुंचे। एसपी ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए पहले दोनों छात्राओं को उठाकर सड़क किनारे सुरक्षित बैठाया और उन्हें पानी पिलवाया।