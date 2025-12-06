UP के किसानों के लिए खुशखबरी, अब लगाएं खुद का सोलर पंप; सरकार दे रही मदद; पढ़ें डिटेल

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। जिले के किसानों से सोलर पंप लगवाने के लिए कृषि विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।

उप कृषि निदेशक डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप लगवाने पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए 26 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा 15 दिसंबर इसकी अंतिम तारीख है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार किसानों को अनुदान दे रही है।