    UP के किसानों के लिए खुशखबरी, अब लगाएं खुद का सोलर पंप; सरकार दे रही मदद; पढ़ें डिटेल

    By Dhrub Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर जिले में कृषि विभाग किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जिसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। पीएम कुसुम योजना ...और पढ़ें

    सोलर पंप लगाने के लिए सरकार ने आवेदन मंगवाए हैं।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। जिले के किसानों से सोलर पंप लगवाने के लिए कृषि विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।

    उप कृषि निदेशक डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप लगवाने पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए 26 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा 15 दिसंबर इसकी अंतिम तारीख है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार किसानों को अनुदान दे रही है।

    किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को इस वेबसाइट- एग्रीकल्चर डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर जाकर किसी भी जनसेवा केंद्र से पांच हजार रुपये जमा करके आवेदन करना होगा। इसके बाद चयन होने पर अधिकारियों से जानकारी करके संबंधित बैंक में ही शेष राशि को जमा किया जाएगा। किसी भी साइबर ठग के कहने पर उसके खाते में नलाइन धनराशि जमा न करे अथवा नकद न दे।

    इस तरह मिलेगा अनुदान

    पीएम-कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सब्सिडी विवरण (रुपये में)
    पंप का प्रकार एवं क्षमता कुल लागत (रु.) निर्धारित शुल्क राज्य अनुदान केंद्र अनुदान कुल अनुदान टोकन मनी किसान का शेष अंश
    2 HP DC सरफेस पंप 1,64,322 1,64,322 56,737 41,856 98,593 5,000 60,729
    2 HP AC सरफेस पंप 1,64,322 1,64,322 56,737 41,856 98,593 5,000 60,729
    2 HP DC सबमर्सिबल 1,67,025 1,67,025 58,359 41,856 1,00,215 5,000 61,810
    2 HP AC सबमर्सिबल 1,66,578 1,66,578 58,091 41,856 99,947 5,000 61,631
    3 HP DC सबमर्सिबल 2,22,701 2,22,701 78,925 54,696 1,33,621 5,000 84,080
    3 HP AC सबमर्सिबल 2,20,523 2,20,523 77,618 54,696 1,32,314 5,000 83,209
    5 HP AC सबमर्सिबल 3,13,397 3,13,397 1,03,779 84,259 1,88,038 5,000 1,20,359
    7.5 HP AC सबमर्सिबल 4,24,972 4,24,972 1,40,780 1,14,203 2,54,983 5,000 1,64,989
    10 HP AC सबमर्सिबल 5,33,610 5,33,610 1,40,780 1,14,203 2,54,983 5,000 2,73,627