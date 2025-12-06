UP के किसानों के लिए खुशखबरी, अब लगाएं खुद का सोलर पंप; सरकार दे रही मदद; पढ़ें डिटेल
गढ़मुक्तेश्वर जिले में कृषि विभाग किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए आमंत्रित कर रहा है, जिसके लिए 15 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। पीएम कुसुम योजना ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। जिले के किसानों से सोलर पंप लगवाने के लिए कृषि विभाग द्वारा आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया जा रहा है।
उप कृषि निदेशक डॉक्टर योगेंद्र कुमार ने बताया कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप लगवाने पर अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए 26 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा 15 दिसंबर इसकी अंतिम तारीख है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार किसानों को अनुदान दे रही है।
किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को इस वेबसाइट- एग्रीकल्चर डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर जाकर किसी भी जनसेवा केंद्र से पांच हजार रुपये जमा करके आवेदन करना होगा। इसके बाद चयन होने पर अधिकारियों से जानकारी करके संबंधित बैंक में ही शेष राशि को जमा किया जाएगा। किसी भी साइबर ठग के कहने पर उसके खाते में नलाइन धनराशि जमा न करे अथवा नकद न दे।
इस तरह मिलेगा अनुदान
|पंप का प्रकार एवं क्षमता
|कुल लागत (रु.)
|निर्धारित शुल्क
|राज्य अनुदान
|केंद्र अनुदान
|कुल अनुदान
|टोकन मनी
|किसान का शेष अंश
|2 HP DC सरफेस पंप
|1,64,322
|1,64,322
|56,737
|41,856
|98,593
|5,000
|60,729
|2 HP AC सरफेस पंप
|1,64,322
|1,64,322
|56,737
|41,856
|98,593
|5,000
|60,729
|2 HP DC सबमर्सिबल
|1,67,025
|1,67,025
|58,359
|41,856
|1,00,215
|5,000
|61,810
|2 HP AC सबमर्सिबल
|1,66,578
|1,66,578
|58,091
|41,856
|99,947
|5,000
|61,631
|3 HP DC सबमर्सिबल
|2,22,701
|2,22,701
|78,925
|54,696
|1,33,621
|5,000
|84,080
|3 HP AC सबमर्सिबल
|2,20,523
|2,20,523
|77,618
|54,696
|1,32,314
|5,000
|83,209
|5 HP AC सबमर्सिबल
|3,13,397
|3,13,397
|1,03,779
|84,259
|1,88,038
|5,000
|1,20,359
|7.5 HP AC सबमर्सिबल
|4,24,972
|4,24,972
|1,40,780
|1,14,203
|2,54,983
|5,000
|1,64,989
|10 HP AC सबमर्सिबल
|5,33,610
|5,33,610
|1,40,780
|1,14,203
|2,54,983
|5,000
|2,73,627
