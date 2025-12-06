SIR in UP: हापुड़ में एसआईआर का कार्य संपन्न, नाम जुड़वाने और कटवाने के लिए एक महीने का समय

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआइआर के कार्य को गढ़मुक्तेश्वर तहसील में पूर्ण कर लिया गया है। इसी के साथ एसडीएम ने सभी मतदाताओं को संदेश देकर त्रुटी को ठीक कराने की अपील की है।

एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर तहसील में एसआइआर का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार की मध्य रात्रि तक सभी फार्म को संबंधित बेवसाइट पर अपलोड़ कर दिया गया है। इसके लिए सभी बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों ने कड़ी मेहनत कर समय से पूर्व अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है।