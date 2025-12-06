Language
    SIR in UP: हापुड़ में एसआईआर का कार्य संपन्न, नाम जुड़वाने और कटवाने के लिए एक महीने का समय

    By Dhrub Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर तहसील में एसडीएम श्रीराम यादव ने एसआईआर कार्य के शत प्रतिशत पूर्ण होने की घोषणा की। सभी फार्म वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि किसी म

    एसआइआर के कार्य को गढ़मुक्तेश्वर तहसील में पूर्ण कर लिया गया है।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे एसआइआर के कार्य को गढ़मुक्तेश्वर तहसील में पूर्ण कर लिया गया है। इसी के साथ एसडीएम ने सभी मतदाताओं को संदेश देकर त्रुटी को ठीक कराने की अपील की है।

    एसडीएम श्रीराम यादव ने बताया कि गढ़मुक्तेश्वर तहसील में एसआइआर का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो गया है। उन्होंने बताया कि शनिवार की मध्य रात्रि तक सभी फार्म को संबंधित बेवसाइट पर अपलोड़ कर दिया गया है। इसके लिए सभी बीएलओ एवं संबंधित अधिकारियों ने कड़ी मेहनत कर समय से पूर्व अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है।

    उन्होंने मतदाताओं से कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम गलत कट गया है अथवा जुड गया है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मतदाताओं के लिए एक माह का समय दिया गया है। ऐसे मतदाता एक माह के अंदर आपत्ति दर्ज कराते हुए संबंधित दस्तावेज देकर अपना नाम लिस्ट में जुड़वा सकते है। वहीं गलत नाम जुड़ने वाले मतदाता भी इसी तरह नाम कटवा सकते हैं।