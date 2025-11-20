SIR में भारी लापरवाही, DM ने अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार; सिर्फ 3 प्रतिशत गणना प्रपत्र हुए जमा

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ जिले में विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) चल रहा है। इसके अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण किया जा रहा है। साथ ही उन्हें भरकर जमा भी कराए जा रहे हैं, लेकिन इस कार्य में तहसील स्तरों पर लापरवाही बरती जा रही है।

वहीं, अब तक मात्र तीन प्रतिशत निर्वाचकों ने ही गणना प्रपत्र ही भरकर जमा हो सके हैं। जबकि अन्य जिलों में इसका प्रतिशत अधिक है। इसे देखते हुए डीएम अभिषेक पांडेय ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तीनों एसडीएम व तहसीलदारों की फटकार लगाई है।

उन्होंने समय से कार्य पूरा करने के लिए तहसील अनुसार जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एसआइआर का कार्य जिले में चार नवंबर से शुरू हो गया था, यह कार्य चार दिसंबर तक लगातार जारी रहेगा। इसके अंतर्गत बीएलओ को घरों में जाकर निर्वाचकों को गणना पत्रों का वितरण कर, उसके बाद उन्हें भरवाकर वापस जमा कराने हैं।

कई जगहों से शिकायत प्राप्त हुई है कि बीएलओ द्वारा वहां पर फार्म नहीं पहुंचाए गए हैं। ऐसे में स्थिति खराब चल रही है। इसको लेकर डीएम अभिषेक पांडेय ने जिले के तीनों एसडीएम व तहसीलदारों के साथ बैठक की है। इसमें उन्होंने अच्छी रिपोर्ट प्राप्त न होने पर सभी जमकर फटकार लगाई है।

उन्होंने बैठक के दौरान सीडीओ हिमांशु गौतम को हापुड़, एडीएम संदीप कुमार को धौलाना और एडीएम ज्योत्सना बंधु को गढ़मुक्तेश्वर तहसील का नोडल अधिकारी बनाया है। अब इन नोडल अधिकारी की निगरानी में प्रत्येक दिन बैठक के साथ गणना प्रपत्र के वितरण, प्रपत्र को लेकर समस्याओं को दूर करना, उन्हें जमा कराना समेत अन्य कार्य संपन्न कराए जाएंगे। उन्होंने तय समयसीमा के अंदर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।