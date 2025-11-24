Language
    SIR in UP: घर-घर जाकर वोटरों के एसआईआर फॉर्म भरवाएगा BLO, प्रभारी मंत्री ने आदेश

    By Mukul Mishra Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:26 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनज़र, राज्य सरकार ने मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं से एसआईआर फॉर्म भरवाएंगे। प्रभारी मंत्री ने सभी बीएलओ को प्रत्येक घर का दौरा करने और मतदाताओं को एसआईआर फॉर्म भरने में मदद करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रहे।

    जिला प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ।

    जागरण संवाददाता, हापुड़। जिला प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला मुख्यालय के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को घर-घर जाकर सभी मतदाताओं के एसआईआर के फार्म भरवाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी मतदाता वंचित नहीं रहना चाहिए। शासन द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने की भी उन्होंने निर्देश दिए।

    बैठक में सबसे पहले गत बैठक की अनुपालन आख्या से सीडीओ हिमांशु गौतम ने प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल को अवगत कराया। इस दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रमीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, दीन दयाल उपाध्याय विद्युत योजना, मृदा स्वस्थ कार्ड, अमृत योजना तथा अन्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियो से योजनाओं को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

    उन्होने कहा कि जिन योजनाओं को शासन से स्वीकृति प्राप्त है, उसके लोकार्पण और शिलान्यास करने से पूर्व जिले के प्रतिनिधियों को जानकारी अवश्य दी जाए। जिनकी पेंशन शासन स्तर पर लंबित है, उनके लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी व्यक्तिगत प्रयास कर लें। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जो भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उनकी जल्द से जल्द तिथि निर्धारित करके विवाह कार्य संपन्न कराया जाए।

    उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिक से अधिक आवेदनों के चक्कर में पूर्व में प्राप्त हुए आवेदनों के कार्य में विलंब न किया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान पूर्ण योजनाओं की सूची उपलब्ध कराने, कार्यों मे तेजी लाने एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए।

    उन्होंने चीनी मिलों पर किसानों का जो भी भुगतान लंबित हैं, उसे जल्द से जल्द निस्तारण कराने हेतु संबंधित को निर्देश दिए। सभी अधिकारियों से अपने-अपने विभाग के तहत कराए जा रहे कार्यों की जानकारी संबंधित विधायक को देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी शासन द्वारा संचालित योजनाओं में पात्र लाभार्थी को लाभ अवश्य प्राप्त हो। कोई भी लाभार्थी लाभ से वंचित ना हो इसका विशेष ध्यान रखें।

    डीएम अभिषेक पांडेय ने कहा कि सभी अधिकारीगण अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को प्रभारी मंत्री के द्वारा प्राप्त निर्देशन में काम करें तथा उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नगर, सदर विधायक विजयपाल आढ़ती, गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश तोमर आदि उपस्थित रहे।