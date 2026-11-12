93 साल पुरानी सिंभावली चीनी मिल पर संकट, 133 क्रय केंद्र छिनने से हजारों की रोजी-रोटी पर खतरा

ध्रुव शर्मा, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़)। ब्रजनाथपुर चीनी मिल के वर्तमान पेराई सत्र का बुधवार को शुभारंभ हो गया, लेकिन वहां भी क्षमता के अनुसार गन्ना नहीं मिलने की स्थिति में मिल के पूर्ण समय तक चलने पर संशय बना हुआ है। वहीं नवंबर माह का दूसरा सप्ताह समाप्त होने वाला है, लेकिन सिंभावली चीनी मिल का पेराई सत्र अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में क्रय केंद्र हटने के बाद अब हजारों कर्मचारियों को भी अपनी रोजी रोटी समाप्त होती दिखाई दे रही है।

तरक्की में चीनी मिल एवं शराब मिल का विशेष योगदान रहा सिंभावली चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1933 में सरदार रघुवीर सिंह सिंधुवालिया ने की थी। इसके बाद यहां के लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने में चीनी मिल एवं शराब मिल का विशेष योगदान रहा।

कच्ची फसलों के खराब होने के भय ने उनको गन्ने की पक्की खेती की तरफ आकृषित किया तथा संपूर्ण क्षेत्र के साथ ही आसपास के जिलों में गन्ने की बंपर पैदावार होने लगी, जिसके कारण इसको गन्ना बेल्ट के नाम से पहचाना जाने लगा।

सिंभावली चीनी मिल का पेराई सत्र हमेशा से अक्टूबर के अंतिम सप्ताह अथवा नवंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू होता रहा है। लेकिन इस बार मिल के 133 क्रय केंद्र दूसरे जिलों की मिलों को आवंटित करने के बाद इस मिल के पहिए थमने के आसार बन गए हैं।

अब कहां फंस गया है पेंच? शासन स्तर से मिल को मात्र छह क्रय केंद्र आवंटित किए गए है, जिसमें 65 लाख क्विंटल गन्ना अनुमानित बताया जा रहा है। इसमें पेढ़ी एवं पौधा दोनों तरह का गन्ना है। इसमें से लाखों क्विंटल गन्ने की पेराई कोल्हु कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त किसान इसी गन्ने को बीज के रूप में भी अपने पास रखते हैं। यानि बिक्री के लिए किसानों के पास 50 लाख क्विंटल गन्ना है।

चीनी मिल की प्रतिदिन की पेराई क्षमता एक लाख क्विंटल इसमें से मिल के पास करीब 50 प्रतिशत गन्ना ही पहुंच पाता है। इस तरह मिल को पौधा एवं पेढ़ी के रूप में मात्र 25 से 30 लाख क्विंटल गन्ना मिला। इसमें से15 लाख क्विंटल गन्ना पौधा तो 15 लाख क्विंटल गन्ना पेढ़ी का होना अनुमानित है। सिंभावली चीनी मिल की प्रतिदिन की पेराई क्षमता एक लाख क्विंटल हैं। यानि मिल को पूर्ण क्षमता से चलाने के लिए करीब 90 से 95 हजार क्विंटल गन्ना प्रतिदिन चाहिए।