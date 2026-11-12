हापुड़ की संजय विहार कॉलोनी में नशे में रहता है पंप ऑपरेटर, पानी के संकट से हजारों लोग परेशान

जागरण संवाददाता, हापुड़। मेरठ रोड स्थित आवास विकास की संजय विहार काॅलोनी की हजारों की आबादी को इन दिनों पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। पंप आपरेटर नशे की हालत में रहता है और अभद्रता करता है। आरोप है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई भी समाधान नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है।

नशे में उल्टा गाली-गलौज करने लगा अर्जुन, राकेश, सुरेंद्र और मनोज ने बताया कि कालोनी में पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी संभालने वाला पंप आपरेटर नशे में रहकर अपनी मनमर्जी से काम करता है। निर्धारित समय पर ट्यूबवेल की मोटर नहीं चलने से घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को रोजमर्रा के काम निपटाने के लिए पानी का इंतजाम दूसरे स्थानों से करना पड़ता है। पंप आपरेटर से जब इस संबंध में शिकायत की जाती है तो, नशे में उल्टा गाली-गलौज करने लगता है।

नगर पालिका पहुंचकर विरोध दर्ज कराएंगे उन्होंने नगर पालिका परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों से पंप आपरेटर की कार्यशैली की जांच कराने, जलापूर्ति का समय निर्धारित करने और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। यदि जल्द ही व्यवस्था नहीं सुधरी तो, नगर पालिका पहुंचकर विरोध दर्ज कराने के साथ प्रदर्शन भी किया जाएगा।