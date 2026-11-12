हापुड़ में NH-09 पर सीमेंट से लदे ट्रैक्टर-ट्राला पलटने से एक की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल
हापुड़ में NH-09 पर ततारपुर गांव के सामने सीमेंट से भरा ट्रैक्टर-ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे एक व्यक्ति की ...और पढ़ें
HighLights
हापुड़ में NH-09 पर ततारपुर गांव के पास ट्रैक्टर-ट्राला पलटा।
हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।
दो अन्य लोग घायल, अस्पताल में भर्ती; पुलिस जांच में जुटी।
केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र के एनएच-09 पर ततारपुर गांव के सामने गुरुवार सुबह सीमेंट से भरा ट्रैक्टर-ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए।
हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हापुड़ में भर्ती कराया। पुलिस मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।
पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे तीन लोग ट्रैक्टर-ट्राला में सिकंदराबाद से सीमेंट लेकर हापुड़ की ओर आ रहा थे। जब वह थाना देहात क्षेत्र के एनएच-09 पर दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाली सड़क पर ततारपुर गांव के सामने पहुंचे तो अचानक ट्रैक्टर-ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया।
हादसे में एक की मौत
वहीं, हादसे में ट्रैक्टर पर सवार जिला बदायूं के थाना जरीफनगर नंगला बायस वाजिदपुर का दीपक पुत्र चंद्रपाल और गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा के एनटीपीसी दादरी का अनुज पुत्र अमर सिंह घायल हो गए। वहीं, उनके साथ मौजूद जिला बुलंदशहर के थाना गुलावठी क्षेत्र के नगर गुलावठी के ओमप्रकाश पुत्र मोमराज की मौत हो गई।
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया। दोनों घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त के बाद उसके स्वजन को सूचना दे दी गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारु करा दी।
थाना देहात प्रभारी पारस मालिक ने बताया कि पुलिस के अनुसार अभी मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
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