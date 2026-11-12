हापुड़ में NH-09 पर सीमेंट से लदे ट्रैक्टर-ट्राला पलटने से एक की मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल

केशव त्यागी, हापुड़। हापुड़ में थाना देहात क्षेत्र के एनएच-09 पर ततारपुर गांव के सामने गुरुवार सुबह सीमेंट से भरा ट्रैक्टर-ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक अज्ञात व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए।

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) हापुड़ में भर्ती कराया। पुलिस मृतक की पहचान कराने का प्रयास कर रही है। पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे तीन लोग ट्रैक्टर-ट्राला में सिकंदराबाद से सीमेंट लेकर हापुड़ की ओर आ रहा थे। जब वह थाना देहात क्षेत्र के एनएच-09 पर दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाली सड़क पर ततारपुर गांव के सामने पहुंचे तो अचानक ट्रैक्टर-ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया।

हादसे में एक की मौत वहीं, हादसे में ट्रैक्टर पर सवार जिला बदायूं के थाना जरीफनगर नंगला बायस वाजिदपुर का दीपक पुत्र चंद्रपाल और गौतमबुद्धनगर के थाना जारचा के एनटीपीसी दादरी का अनुज पुत्र अमर सिंह घायल हो गए। वहीं, उनके साथ मौजूद जिला बुलंदशहर के थाना गुलावठी क्षेत्र के नगर गुलावठी के ओमप्रकाश पुत्र मोमराज की मौत हो गई।