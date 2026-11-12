गाजियाबाद में ड्यूटी से लौट रहे सिक्योरिटी गार्ड को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौत से परिवार में मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में बहरामपुर अंडरपास के पास बुधवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। वह ड्यूटी खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल होने पर पुलिस उन्हें एमएमजी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान छपरौला निवासी मुकेश यादव के रूप में हुई है। वह मूलरूप से बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के सिरोधन गांव के रहने वाले थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल मुकेश यादव दिल्ली के न्यू अशोक नगर स्थित मैसर्स दिनेश कुमार यादव सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड थे। बुधवार रात करीब साढ़े 10 बजे वह ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान बहरामपुर अंडरपास के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।