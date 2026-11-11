गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित कार, IT कंपनी के वाइस चेयरमैन, पत्नी और बेटे की मौत

जागरण संवाददाता, हरदोई। गंगा एक्सप्रेसवे पर सांडी थाना क्षेत्र के अंटवा गांव के पास बुधवार दोपहर अनियंत्रित कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार दंपती और उनके सात वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डेढ़ वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलग्राम ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने हरदोई रेफर कर दिया।

प्रयागराज के नीम सराय मुंडेरा स्थित ईडब्ल्यूएस आवास संख्या 431 निवासी सौरभ उपाध्याय गौतमबुद्ध नगर में एक निजी आइटी कंपनी में वाइस चेयरमैन थे। बुधवार को वह पत्नी मेनका उपाध्याय, सात वर्षीय बेटे व्योम और डेढ़ वर्षीय बेटे शिवोम के साथ छठ पूजा में शामिल होने अपने पैतृक निवास प्रयागराज जा रहे थे। परिवार एक्सयूवी-300 कार (यूपी 16 डीएम 6279) में सवार था।