रायबरेली के परशदेपुर को बैंकिंग सौगात, SBI शाखा खुलने से बुजुर्गों-किसानों और व्यापारियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परशदेपुर नगर पंचायत और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जल्द ही बैंकिंग सुविधाओं के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की नई शाखा परशदेपुर में खोली जाएगी।

इससे क्षेत्र के करीब 70 हजार लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। अभी तक बैंकिंग संबंधी कार्यों के लिए लोगों को लगभग 29 किलोमीटर दूर सलोन जाना पड़ता था। नई शाखा खुलने से लोगों को लंबी दूरी तय करने और समय बर्बाद करने से निजात मिलेगी।

परशदेपुर और आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को खाता खुलवाने, रुपये जमा करने, निकासी, पेंशन, सरकारी योजनाओं और अन्य बैंकिंग कार्यों के लिए सलोन स्थित एसबीआई शाखा पर निर्भर रहना पड़ता है। दूरी अधिक होने के कारण बुजुर्गों, महिलाओं, किसानों और व्यापारियों को विशेष परेशानी उठानी पड़ती है। नई शाखा शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।