UP के इस जिले में गंगा किनारे उतरे साइबेरियन मेहमान, अठखेलियों से मोह रहे सैलानियों का मन

जागरण संवाददाता, ब्रजघाट(हापुड़)। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही तीर्थ नगरी गंगा में साइबेरियन पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। इन पक्षियों को यहां देखकर श्रद्धालु रोमांचित हो रहे हैं। यहां पर साइबेरियन पक्षियों की अठखेलियों से माहौल आलौकिक लग रहा है। यह दृश्य गंगा स्नान को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। आने वाले समय में इन पक्षियों की संख्या में और बढ़ावा होता जाएगा।

ब्रजघाट गंगा में विदेशी मेहमान पक्षियों का प्रत्येक वर्ष बसेरा होता है। साइबेरिया की ठंडी जलवायु से बचने के लिए वहां के पक्षी हर वर्ष नवंबर माह के शुरू होते ही हजारों किलोमीटर का सफर तय करके तीर्थ नगरी ब्रजघाट के आसपास गंगा में पहुंच जाते हैं। इन्हें मैदानी भाग की जलवायु काफी पसंद है।

यही कारण है कि यह कई किमी तक गंगा के किनारे को अपना बसेरा बनाते हैं। दूर देश से आए इन मेहमान पक्षियों की खातिरदारी में यहां के नागरिक कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ पेड़-पौधों के झुरमुटो से निकल कर आए पक्षी गंगा घाटों पर अठखेलियां करने लगते हैं। गंगा की लहरों पर विचरण करते पक्षी दर्शकों को खूब लुभाते हैं।

श्रद्धालुओं के लिए आकृषण का केंद्र गंगा घाट पर नियमित स्नान करने वाले श्रद्धालु अपने घर से लाई नमकीन, सेव, कचरी एवं अन्य खाद्य पदार्थ इन पक्षियों को आवाज देकर गंगा की लहरों में जब डालते हैं, तो मेहमान पक्षियों का झुंड का झुंड गंगा की लहरों से इन्हें चुगते हैं। इस दृश्य को कैमरे में कैद करने वाले लोग भी इन पक्षियों को दाना डालते रहते हैं। श्रद्धालुओं में उन्हे पास से देखने की पूरी उत्सुकता रहती है।