UP के इस जिले में 23 दिसंबर तक 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद; ठंड-कोहरे को लेकर प्रशासन का फैसला
गढ़मुक्तेश्वर में डीएम के आदेश पर 23 दिसंबर तक कक्षा 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीआईओएस श्वेता पूठिया ने बताया कि सर्दी और कोहरे के कारण छात्रो ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। सर्दी एवं कोहरे को देखते हुए डीएम के आदेश पर कक्षा 12 वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। डीआइओएस श्वेता पूठिया ने बताया कि इस समय सर्दी के साथ ही अधिक कोहरा पड़ने के कारण छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों की सुविधा को देखते हुए सभी बोर्ड के कक्षा एक से 12 वीं तक के सभी विद्यालयों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तापमान में कमी के साथ ही सर्द हवाओं के चलने और घना कोहरा छाने से शनिवार को जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। सर्द मौसम होने के साथ ही लोगों को गलन और कपकपी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण तीन डिग्री कम होकर 15 डिग्री सेल्सियस जैसा प्रतीत हुआ। इस पूरे सप्ताह ठिठुरन जारी रहने का पूर्वानुमान है। विशेषज्ञों ने लाेगों को सर्दी से बचाव करने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है।
इस साल मौसम गर्म रहा। पूरे नवंबर में सर्दी नहीं पड़ सकी। दिसंबर का पहला सप्ताह भी सामान्य ही रहा। वहीं शनिवार को एकाएक ठंडक बढ़ गई। कम तापमान रहने के साथ ही तेज ठंडी हवाएं चलनी आरंभ हो गईं। ठंडी हवाओं के चलते स्थिति यह रही कि दोपहर में भी ठिठुरन जारी रही। लोग हवा से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनकर निकले। सुबह और शाम को लोगों ने सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लिया। सुबह को घना कोहरा छाया रहा।
