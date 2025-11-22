'ये हाथ पकड़े मेरा, मैं इसकी हत्या कर दूंगी...', आग-बबूला हुई प्रिंसिपल ने छात्रा को दी धमकी; चोटी खींची

जागरण संवाददाता, हापुड़। जनपद हापुड़ के पिलखुवा नगर क्षेत्र में दोपहर के समय वीआईपी स्कूल परिसर में प्रधानाचार्य के बिगड़े बोल ने पूरे क्षेत्र को सकते में डाल दिया। स्कूल में छुट्टी के बाद घर लौटती एक छात्रा के साथ विद्यालय के भीतर मारपीट के हालात ने माहौल को तनावपूवर्ण बना दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि शुरुआत मामूली तकरार से हुई पर कुछ ही पलों में मामला विवाद का रूप ले गया। घटना शुक्रवार दोपहर वीआईपी इंटर कॉलेज की बताई जा रही है।

कक्षा नौ की छात्रा प्रज्ञा तौमर ने कोतवाली में दी तहरीर में बताया कि स्कूल की छुट्टी के समय करीब दो बजकर चालीस मिनट पर प्रधानाचार्य ने पीछे से उसकी चोटी जोर से पकड़कर खींची।

उसके मुंह पर तमाचे मारे और उसके साथ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि प्रधानाचार्य ने उसके स्वजन को भी गालियां दीं और कार्यालय से बाहर निकाल दिया।

छात्रा के पिता और बड़ा भाई जब सूचना पाकर स्कूल पहुंचे तो वहां हालात और भड़क गए। दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। स्वजन का कहना है कि प्रधानाचार्य ने बातचीत के दौरान उनके चरित्र पर भी उंगली उठाई और धमकाते हुए गालीगलौज की। माहौल इतना बिगड़ा कि कुछ छात्रों और स्थानीय लोगों को बीच-बचाव में उतरना पड़ा।