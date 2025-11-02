School Closed: UP के इस जिले में 4 नवंबर तक स्कूल बंद, गंगा मेला को लेकर प्रशासन का आदेश

प्रशासन ने गंगा मेला के चलते 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को अगले दो दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया है। यह फैसला छात्रों की सुरक्षा और मेले में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर लिया गया है। गंगा मेला के दौरान छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

हापुड़ में 12वीं तक के स्कूल 4 नवंबर तक बंद।