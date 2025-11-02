Language
    School Closed: UP के इस जिले में 4 नवंबर तक स्कूल बंद, गंगा मेला को लेकर प्रशासन का आदेश

    By Dhrub Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:07 PM (IST)

    प्रशासन ने गंगा मेला के चलते 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को अगले दो दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया है। यह फैसला छात्रों की सुरक्षा और मेले में होने वाली भीड़ को ध्यान में रखकर लिया गया है। गंगा मेला के दौरान छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है।

    हापुड़ में 12वीं तक के स्कूल 4 नवंबर तक बंद।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर प्रशासन द्वारा कक्षा एक से 12 वीं तक सभी विद्यालयों का अवकाश कर दिया गया है। बीएसए रीतु तोमर ने बताया कि मेले के चलते डीएम द्वारा कक्षा एक से 12वीं तक के सभी बोर्ड के विद्यालय तीन एवं चार नवंबर को बंद रहेंगे।

    आदेश में कह गया कि इस दौरान किसी ने भी नियमों को तोड़ा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि मेले में अगले तीन दिन भारी भीड़ रहेगी। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन इस तरह का निर्णय प्रत्येक वर्ष लेता है।