बदलते मौसम ने बढ़ाया बीमारियों का खतरा, हापुड़ में कई गुना बढ़े चर्म रोग के मरीज

जागरण संवाददाता, हापुड़। हापुड़ में बदलते मौसम व प्रदूषण के कारण चर्म रोग के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अधिक घनत्व वाले मोहल्लों में परेशानी अधिक देखने को मिल रही है। करीब 30 फीसदी मरीज इसी बीमारी से ग्रस्त हैं।

सरकारी अस्पतालों में प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को दवाई देने के साथ-साथ उन्हें बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में ने वाले मरीजों में एलर्जी, रेड रैशेज, लाल रंग के छोटे-छोटे दाने, त्वचा में खुजली होना, पिगमेंटेशन, सनबर्न आदि समस्याएं देखने को मिल रही है। मरीज बिना परामर्श के गलत लोशन दवाएं लो रहे हैं, जिससे बीमारी गंभीर हो रही है।

चिकित्सकों के अनुसार, जिन मरीजों को त्वचा संवेदनशील है, उन्हें केमिकल युक्त उत्पादों के प्रयोग से बचना चाहिए। अस्पतालों में आने वाले मरीजों में उन मोहल्लों के लोग अधिक हैं, जहां आबादी का घनत्व अधिक है। इन मोहल्लों में त्वचा रोगियों की संख्या काफी अधिक मिल रही है।

चर्म रोग विशेषज्ञ डा. अमरजीत सिंह ने बताया कि फंगल इंफेक्शन हर माह मरीजों को परेशान करता है। जिसका उपचार सामान्य दवाइयों से ही हो जाता है। लेकिन स्कैबीज बेहद तेजी से फैलने वाली बीमारी है। एक से दूसरे मरीज के संपर्क में आने, कपड़े संपर्क में आने से ही यह बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है। बदलते मौसम में स्कैबीज के साथ ही ए्ग्जिमा, सोराइसिस बीमारी भी तेजी से फैल रही है।