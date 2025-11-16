समाधान दिवसर पर डीएम के आदेश पर 24 घंटे में मिला बिजली कनेक्शन, क्षेत्र में हो रही वाहवाही
गढ़मुक्तेश्वर तहसील में समाधान दिवस पर रेखा नामक महिला ने डीएम से बिजली कनेक्शन की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद कनेक्शन नहीं मिला। डीएम के 24 घंटे में समस्या समाधान के आदेश पर तुरंत कार्रवाई हुई और महिला को बिजली कनेक्शन मिला। इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में डीएम की प्रशंसा हो रही है।
जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर एक महिला अपने मंदबुद्धि बेटे के साथ आई। डीएम अभिषेक पांडेय ने उनकी परेशानी सुनी। महिला रेखा ने बताया कि उनके घर में अंधेरा है और ऊर्जा निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली कनेक्शन नहीं मिला।
डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला की शिकायत का निस्तारण 24 घंटे में किया जाए। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की और महिला के घर में बिजली कनेक्शन दिया। रेखा ने डीएम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों से न्याय की उम्मीद रहती है।
उल्लेखनीय है कि विभाग की लापरवाही के कारण कई घरों में बिजली कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता परेशान हैं। करीमपुर की रेखा पिछले एक महीने से कनेक्शन के लिए प्रयासरत थीं। एक्सईएन सूर्योदय कुमार ने पुष्टि की कि डीएम के आदेश पर कनेक्शन दिया गया है। डीएम के इस त्वरित कदम से हुए समस्या के निराकरण की चारों ओर वाहवाही की जा रही है।
