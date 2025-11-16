समाधान दिवसर पर डीएम के आदेश पर 24 घंटे में मिला बिजली कनेक्शन, क्षेत्र में हो रही वाहवाही

जागरण संवाददाता, गढ़मुक्तेश्वर। तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर एक महिला अपने मंदबुद्धि बेटे के साथ आई। डीएम अभिषेक पांडेय ने उनकी परेशानी सुनी। महिला रेखा ने बताया कि उनके घर में अंधेरा है और ऊर्जा निगम के अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली कनेक्शन नहीं मिला।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला की शिकायत का निस्तारण 24 घंटे में किया जाए। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की और महिला के घर में बिजली कनेक्शन दिया। रेखा ने डीएम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों से न्याय की उम्मीद रहती है।