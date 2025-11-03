कुरान की आयत सुनवाने के मामले में प्रधानाध्यापिका निलंबित, सरदार पटेल की जयंती पर सामने आया था मामला

संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। तहसील क्षेत्र के सरावनी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान एक छात्र के माध्यम से कुरान के गुणगान संबंधी गीतों को अन्य छात्र छात्राओं को भी सुनवाया गया था। इस मामले को दैनिक जागरण द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।

इस गांव के रहने वाले नरेंद्र कश्यप प्रदेश सरकार में स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) हैं। इस गांव के सरकारी विद्यालय में एक छात्र के माध्यम से कुरान का गुणगान कराने को लेकर लोगों में चर्चा तेज हो गई थी। इस खबर को दो नवंबर के अंक में दैनिक जागरण द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।