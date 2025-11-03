Language
    कुरान की आयत सुनवाने के मामले में प्रधानाध्यापिका निलंबित, सरदार पटेल की जयंती पर सामने आया था मामला

    By Dhrub Sharma Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 10:41 PM (IST)

    गढ़मुक्तेश्वर के सरावनी गांव के प्राथमिक विद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर एक छात्र द्वारा कुरान का गुणगान करने का मामला सामने आया। दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद, बीएसए रीतु तोमर ने प्रधानाध्यापिका फरजाना परवीन को निलंबित कर दिया। मिड डे मील में भी अनियमितताएं पाई गईं, जिससे स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है।

    कुरान की आयत सुनवाने के मामले में प्रधानाध्यापिका निलंबित।

    संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। तहसील क्षेत्र के सरावनी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान एक छात्र के माध्यम से कुरान के गुणगान संबंधी गीतों को अन्य छात्र छात्राओं को भी सुनवाया गया था। इस मामले को दैनिक जागरण द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।

    इस गांव के रहने वाले नरेंद्र कश्यप प्रदेश सरकार में स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार) हैं। इस गांव के सरकारी विद्यालय में एक छात्र के माध्यम से कुरान का गुणगान कराने को लेकर लोगों में चर्चा तेज हो गई थी। इस खबर को दो नवंबर के अंक में दैनिक जागरण द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था।

    इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया गया था। इस पूरे प्रकरण में बीएसए को अन्य शिक्षकों ने अपना पक्ष रखते हुए इसके लिए प्रधानाध्यापिका फरजाना परवीन को जिम्मेदार बताया है।

    इस मामले में बीएसए रीतु तोमर ने प्रधानाध्यापिका फरजाना परवीन को नियमों का उल्लंघन करने के मामले में निलंबित करते हुए उनको फरीदपुर गौसाई स्कूल से संबंद्व कर दिया है। वहीं मिड डे मिल में भी बच्चों की संख्या एवं उपस्थित बच्चों की संख्या में अंतर पाया गया है। इसको लेकर भी स्कूल पर सवाल उठ रहे हैं।