कार्तिक मेला खत्म होते ही छुट्टियों की लाइन में लगे ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी, ज्यादातर की मां बीमार
गढ़मुक्तेश्वर में त्योहारों और गंगा मेला शांति से निपटने के बाद पुलिसकर्मी छुट्टी के लिए लाइन में हैं। ज्यादातर ने मां की बीमारी का हवाला दिया है। जिलाधिकारी और एसपी ने टीम के साथ मिलकर गंगा मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया। कोतवाल मनोज बालियान ने कहा कि जन सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, इसलिए एक साथ ज्यादा छुट्टी देना संभव नहीं है।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। त्योहारी सीजन और गंगा मेला शांतिपूर्ण ढंग से निपटने पर पुलिस कर्मी छुट्टी के लिए लाइन में लगे। ज्यादातर पुलिस कर्मियों ने छुट्टी के लिए अपनी मां के बीमार होने का हवाला दिया है।
विजय दशमी दशहरा के बाद दीपावली,भैया दूज समेत गंगा स्नान मेला पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। गंगा मेला इस बार पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती पूर्ण था। मेला में कहीं दलदल तो कहीं रेत मुश्किल पैदा कर रहा था।
ऐसे हालत में मेला पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती के रूप में खड़ा था। जिसे हापुड़ जिला अधिकारी अभिषेक पांडेय,एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने टीम के साथ बहुत अच्छे ढंग से दिन रात मेहनत कर गंगा मेला संपन्न करा दिया।
गंगा मेला संपन्न होने के बाद गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली में पुलिस कर्मी अब साल में बची अपनी छुट्टी लेने के लिए लाइन में लग गए। पुलिस कर्मी साल की अवधि में अपनी बची हुई छुट्टियों को अब लेना चाहते है। ज्यादातर कर्मियों ने अपनी मां के बीमार होने का हवाला दिया है।
कोतवाल मनोज बालियान ने सभी से सहयोग के साथ छुट्टी स्वीकृत करते हुए कहा कि छुट्टी दी जाएगी मगर जन सुरक्षा का कार्य भी पहली प्राथमिकता है। एक साथ ज्यादा संख्या में छुट्टी दी जानी संभव नहीं है।
