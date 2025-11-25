Language
    हापुड़ में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, कुख्यात फिरोज के पैर में गोली लगी; साथी अंधेरे में फरार

    By Kesav Tyagi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:06 PM (IST)

    धौलाना में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक कुख्यात तस्कर घायल हो गया और गिरफ्तार हुआ। उसका साथी भाग गया। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार संदिग्धों ने भागने की कोशिश की और फायरिंग की। गिरफ्तार तस्कर फिरोज गोहत्या और पशु तस्करी में शामिल है, जिसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस उसके साथियों की तलाश कर रही है।

    धौलाना में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में एक कुख्यात तस्कर घायल हो गया। सांकेतिक तस्वीर 

    जागरण संवाददाता, धौलाना। धौलाना थानाक्षेत्र में अपर गंगा नहर पर रावली पुल के पास सोमवार देर शाम पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से एक कुख्यात पशु तस्कर पैर में घायल हो गया। घायल अवस्था में ही उसे पकड़ लिया गया। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया। पुलिस फरार संदिग्ध की तलाश कर रही है।

    एसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि धौलाना थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनीष चौहान की पुलिस टीम इलाके में गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। घटना के दौरान बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्धों को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन, संदिग्धों ने भागने की कोशिश की।

    पुलिस ने उन्हें घेर लिया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने बचाव में जवाबी फायरिंग की। एक तस्कर के पैर में गोली लगी और उसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। पकड़े गए संदिग्ध की पहचान गाजियाबाद जिले के मुरादनगर थाने के नेकपुर गांव निवासी साबिर अली उर्फ नेकपुरिया के बेटे फिरोज के रूप में हुई।

    पुलिस के मुताबिक, वह अभी पिपलेड़ा गांव में रहता है और जानवरों की गैर-कानूनी तस्करी और मीट बेचने में शामिल है। सोमवार को पुलिस ने गोहत्या के एक मामले में तीन बाप-बेटे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद वे फिरोज की तलाश कर रहे थे।

    फिरोज के पास से एक गैर-कानूनी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई। फिरोज पर गोहत्या के दो मामले दर्ज हैं, और पुलिस उसकी दूसरी क्रिमिनल हिस्ट्री की जांच कर रही है। उसके फरार साथी की तलाश की जा रही है, और गैंग के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए आगे की जांच चल रही है।