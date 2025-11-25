हापुड़ में PM सम्मान निधि की 21वीं किस्त लटकी, 30 हजार किसानों के खाते 5वें दिन भी खाली
गढ़मुक्तेश्वर में कई किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार है। लगभग 30,000 से अधिक किसानों के खाते में अभी तक निधि नहीं पहुंची है, जिससे वे परेशान हैं। कृषि विभाग के अनुसार, कुछ किसानों के पति-पत्नी दोनों को निधि मिल रही थी, जो कि नियमानुसार गलत है। बाकी किसानों को जल्द ही निधि मिलने की उम्मीद है।
संवाद सहयोगी, गढ़मुक्तेश्वर। हापुड़ जिले के अनेक किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21 वीं किश्त अभी तक नहीं पहुंची है। इसके कारण किसानों में मायूसी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पांच दिन पूर्व सम्मान निधि की 21 वीं किश्त जारी की गई थी, लेकिन पांच दिन बीतने के बाद भी अनेक किसानों के खाते में यह निधि नहीं पहुंची है। इसको लेकर किसानों में साफ तौर पर बेचैनी देखने को मिल रही है।
जिले में एक लाख 26 हजार 510 किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे हैं। 21 वीं किश्त में अभी तक 96 हजार लोगों के खाते में सम्मान निधि भेजी गई है, इनमें से करीब 30 हजार से अधिक किसानों के खाते में अभी तक सम्मान निधि नहीं पहुंची है। परेशान किसान बैंक एवं जन सेवा केंद्र पर जाकर सम्मान निधि के बारे में जानकारी कर रहे हैं तो उनको सम्मान निधि नहीं आने की जानकारी दी जा रही है। इससे किसानों में साफ तौर पर बेचैनी देखने को मिल रही है।
इस संबंध में उप-कृषि निदेशक योगेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ किसान ऐसे है जिनके पति एवं पत्नी दोनों के खाते में सम्मान निधि जा रही थी। नियमानुसार एक ही व्यक्ति किसान सम्मान निधि का पात्र है। बाकि सभी किसानों के खाते में सम्मान निधि भेज दी गई है। जिन किसानों के खाते में सम्मान निधि नहीं पहुंची है, जल्द ही उनके खाते में सम्मान निधि पहुंच जाएगी।
