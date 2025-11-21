Hapur News: धौलाना में प्लास्टिक जलाने से बढ़ा प्रदूषण, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

संवाद सहयोगी, धौलाना (हापुड़)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पहले ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद प्रदूषण फैलाने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रदूषण रोकने वाला विभाग भी इस गंभीर समस्या को लेकर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है।

ग्राम धौलाना में करनपुर जट्ट मार्ग पर एक खाली पड़े प्लाट में बीते कई दिनों से प्लास्टिक के बिजली के तारों को जलाने का कार्य खुलेआम किया जा रहा है। तार जलाने के दौरान निकलने वाला जहरीला धुआं आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिससे धौलाना, करनपुर जट्ट, नंदपुर सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि तारों को जलाने से उठने वाला काला, घना और विषैला धुआं सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी समस्याएं पैदा कर रहा है। शुक्रवार को प्लास्टिक जलाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो स्थानीय प्रशासन और न ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतें कागजों में ही दबा दी जाती हैं, जबकि प्रदूषण फैलाने वाले बेखौफ अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं।