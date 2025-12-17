Hapur Crime: पत्नी ने शराब के लिए पैसे देने से मना किया, पति ने कनपटी पर तमंचा सटाकर मारी गोली

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। शराब पीने का विरोध करने और शराब को रुपये नहीं देने पर एक युवक ने पत्नी की कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मार दी। महिला शराब पीने का विरोध करती थी। इसको लेकर आए दिन परिवार में झगड़ा होता था और वह महिला से मारपीट करता था। मामला कोतवाली क्षेत्र के चंडी मंदिर के पीछे मोहल्ला न्यू आर्य नगर का है।

इस मामले में मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित चार आरोपितों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मृतका के मायका पक्ष का रो-रोकर बुरा हाल है। आरोपित अपनी ससुराल में पास में ही मकान बनाकर परिवार के साथ रहता था।



मृतका के स्वजन ने पुलिस को बताया कि बबली का विवाह लगभग 10 साल पहले जनपद मेरठ के कैली-पांची गांव के सचिन के साथ हुआ था। दोनों की चार वर्ष की बेटी दिव्यांशी है। शादी के बाद से ही सचिन शराब का आदी था और आए दिन बबली के साथ मारपीट करता था। शराब पीने के लिए वह बबली और उसके मायके वालों से रुपयों की मांग करता था।

पीड़िता के पिता द्वारा पहले ही करीब 50 हजार रुपये दिए जा चुके थे, इसके बावजूद आरोपित की मांग लगातार जारी थीं। लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर करीब एक साल पहले बबली ने न्यू आर्य नगर में अपना मकान मायके के पास ही बनवा लिया था।

इस मकान को बबली ने खुद अपने रुपयों से मायका पक्ष के सहयोग से बनवाया था। उसमें वह अब पति और बेटी के साथ रह रही थी। इसके बावजूद उसके पति सचिन का अत्याचार थम नहीं रहा था। इसको लेकर आए दिन विवाद होता था।

स्वजन के अनुसार, 16 दिसंबर की रात सचिन ने शराब के नशे में बबली के साथ फिर मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान उसके चाचा सतीश, मुकुल और रिश्तेदार सौरभ भी मौके पर पहुंच गए। चारों ने मिलकर बबली को बेरहमी से पीटा और फिर कनपटी से तमंचा सटाकर गोली मार दी। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह शोर मचने पर जब परिवार के लोग पहुंचे तो बबली का खून से लथपथ शव फर्श पर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पति सचिन को गिरफ्तार कर लिया।

जांच के दौरान हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी मकान की छत से बरामद कर लिया गया, जिसे वारदात के बाद छिपाया गया था। मृतका के भाई सचिन की तहरीर पर पुलिस ने पति सचिन, उसके चाचा सतीश, चचेरे भाई मुकुल और एक रिश्तेदार सौरभ के खिलाफ हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और घरेलू हिंसा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

चार माह पहले पति पर कराया था मुकदमा स्वजन के अनुसार बबली के साथ मारपीट को लेकर करीब चार महीने पहले भी सचिन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरकार घरेलू हिंसा ने हत्या का रूप ले लिया। फिलहाल इस घटना से स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।