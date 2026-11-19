जागरण संवाददाता, पिलखुवा (हापुड़)। कोतवाली क्षेत्र की सिखेड़ा रोड पर ऋषि स्कूल के पास अचानक एक विशाल पेड़ बिजली की हाईटेंशन लाइन पर गिर गया। पेड़ गिरने से 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाइन प्रभावित हो गई और आसपास के क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। अचानक बिजली गुल होने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।