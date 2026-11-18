जागरण संवाददाता, सिंभावली (हापुड़)। थाना क्षेत्र के बक्सर गांव के सामने बाईपास पर मंगलवार देर रात ओवरटेक करने के दौरान थार और स्विफ्ट कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि स्विफ्ट कार में सवार दो युवकों को मामूली चोटें आईं। थार में सवार लोगों को राहगीर ने अपनी गाड़ी से निजी अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया।

थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद चौधरी ने बताया की मंगलवार की देर रात पुलिस को हादसे की सूचना मिली। वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि काले रंग की थार गाजियाबाद से मुरादाबाद की ओर जा रही थी। बक्सर कैंटीन के पास थार चालक ने आगे चल रही स्विफ्ट कार को ओवरटेक करने का प्रयास किया।