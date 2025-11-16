Hapur News: किरायेदार की लापरवाही से घर में हुआ विस्फोट, कमरे में पड़ गईं दरारें
पिलखुवा के खेड़ा गांव में किराए के मकान में विस्फोट हुआ। जांच में पता चला कि गैस रिसाव और मोबाइल चार्जिंग के कारण यह हादसा हुआ। मकान मालिक ने बताया कि कमरा 14 साल पुराने मकान का हिस्सा था। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, सिलेंडर खुला छोड़ने और स्विच ऑन करने से आग लगी। विस्फोट से कमरे में दरारें आ गईं, और विस्तृत जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, पिलखुवा। पिलखुवा थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव में किराए के मकान में हुए भीषण विस्फोट की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस जांच और मकान मालिक से पूछताछ में पता चला है कि हादसे का मुख्य कारण गैस भरने के बाद सिलेंडर को खुला छोड़ना और मोबाइल चार्ज करने के लिए उसे चालू छोड़ देना था।
शुक्रवार देर शाम पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि की कि विस्फोट गैस रिसाव के कारण हुआ, जबकि तकनीकी जांच जारी है। मकान मालिक जयप्रकाश ने बताया कि जिस कमरे में विस्फोट हुआ, वह 14 साल पुराने मकान का हिस्सा था, जिसमें पिछले साल दो नए कमरे बने थे। मकान का ढांचा मजबूत है। चूंकि यह इलाका औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए ज्यादातर मजदूर यहां किराए पर रहते हैं।
कई किराएदार बिना किराया दिए चुपचाप भाग जाते हैं और कम से कम सामान लेकर चले जाते हैं। घटना के प्रत्यक्षदर्शी राज किशोर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि दो दिन पहले उसने पांच किलो के सिलेंडर में तीन किलो गैस भरी थी। वह सिलेंडर खुला छोड़कर काम के लिए शौचालय चला गया।
वापस आकर जब उसने अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए स्विच ऑन किया, तो खिड़की बंद कमरे में गैस में आग लग गई और एक ज़ोरदार धमाका हुआ। इस घटना में वह झुलस गया, जबकि आस-पास के लोग दहशत में आ गए।
मकान मालिक और अन्य किरायेदारों ने बताया कि सभी मज़दूर पास की फ़ैक्टरियों में काम करते हैं और अक्सर बाहर रहते हैं। विस्फोट से प्रभावित कमरे की दीवारों में गंभीर दरारें आ गई हैं, जिससे घर की मज़बूती पर सवाल उठ रहे हैं। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि प्रारंभिक जाँच में विस्फोट का कारण गैस रिसाव की पुष्टि हुई है। पूरी घटना की विस्तृत तकनीकी जाँच की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।
