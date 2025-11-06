लाखों की लागत से लगी हाईमास्ट लाइट तीन हफ्ते से खराब, अंधेरे में डूबा इलाका
पिलखुवा के घास मंडी तिराहे पर लाखों की लागत से लगी हाईमास्ट लाइट तीन हफ्ते से खराब है, जिससे अंधेरा होने पर राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी हो रही है। शिकायत के बावजूद नगर पालिका ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अधिकारियों ने जल्द ही मरम्मत कराने का आश्वासन दिया है।
संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। हापुड़ जनपद के पिलखुवा में घास मंडी तिराहे पर लाखों रुपये की लागत से लगाई गई हाईमास्ट लाइट पिछले तीन हफ्ते से खराब पड़ी है। अंधेरा होते ही पूरा तिराहा और आसपास का क्षेत्र घने अंधेरे में डूब जाता है। सड़क से गुजरने वाले वाहनों के साथ-साथ पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।
स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि अंधेरे के कारण शाम के बाद ग्राहकों की आवाजाही भी घट जाती है, जिससे व्यापार पर असर पड़ रहा है।
लाइट खराब होने की शिकायत कई बार नगर पालिका में की गई, लेकिन अब तक मरम्मत नहीं कराई गई। पवन शर्मा, नवीन गुप्ता, दीपक चौधरी और संजय सैनी ने बताया कि तीन हफ्ते से लगातार अंधेरा रहने से क्षेत्र के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि रात में सड़क पर हादसे जैसी स्थिति कई बार बन चुकी है, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर देखने तक नहीं आया।
लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से तुरंत कार्रवाई कर हाईमास्ट लाइट दुरुस्त कराने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर दो दिन में लाइट नहीं ठीक की गई तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे।
अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि घास मंडी तिराहे की लाइट खराब होने की जानकारी मिल चुकी है। तकनीकी टीम को जांच के लिए भेजा गया है और दो दिन में हाईमास्ट लाइट को पूरी तरह दुरुस्त कर चालू कर दिया जाएगा।
