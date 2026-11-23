संवाद सहयोगी, पिलखुवा (हापुड़)। कोतवाली क्षेत्र के कृष्णगंज मोहल्ले में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए सोने-चांदी के जेवर और 30 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली। घटना के समय पीड़ित मकान की ऊपरी मंजिल पर सो रहा था, जबकि उसकी पत्नी रिश्तेदारी में हुई मौत के चलते पंजाब गई हुई थी। सुबह नीचे आने पर कमरे का ताला टूटा मिला और सामान बिखरा देखकर चोरी की जानकारी हुई।

निचले कमरे का ताला तोड़ा जानकारी के अनुसार, कृष्णगंज निवासी विजय कुमार पुत्र भीम सिंह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। परिवार में पत्नी उर्मिला और दो बेटे रुद्र 15 व तनिष्क 10 हैं। बताया गया कि पत्नी रिश्तेदारी में हुई मौत के चलते पंजाब गई हुई थी।

देर रात चोरों ने मकान के निचले कमरे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद वहां रखे सोने का मंगलसूत्र, दो सोने की अंगूठियां, गले की सोने की हंसली, चांदी की पाजेब, कानों के कुंडल और 30 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली।