हैंडलूम नगरी में जगी नई उम्मीदें , युवाओं के लिए बने रोजगार के अवसर

जितेंद्र पंडित, पिलखुवा (हापुड़)। स्वदेशी अभियान की नीतियों ने पिलखुवा के हैंडलूम उद्योग को नई दिशा दी है। हापुड़ शहर में लगभग 200 प्रिंटिंग इकाइयां और 550 छोटे उद्योग संचालित हैं, जो 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। पारंपरिक बुनकरों और कारीगरों को अब प्रशिक्षण, उपकरण की सहायता दी जा रही है। इससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार पहुंच दोनों में तेजी से सुधार हुआ है।

सरकार की इस पहल से न केवल उत्पादन बढ़ा है बल्कि आधुनिक डिज़ाइन और तकनीक के प्रयोग से हैंडलूम उत्पादों को नई पहचान मिली है। पिलखुवा की प्रिंटेड साड़ी, चादर और शॉल अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग पा रही हैं।

इसमें स्वदेशी अभियान से कारीगरों की आमदनी बढ़ी है और उद्योग की स्थिरता मजबूत हुई है।

इस पहल से युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर बने हैं। यही प्रयास जारी रहे तो पिलखुवा आने वाले वर्षों में देश का प्रमुख हैंडलूम केंद्र बन जाएगा। कारीगरों की मेहनत, तकनीकी सहयोग और सरकारी योजनाओं का संयुक्त असर अब स्पष्ट दिखने लगा है।