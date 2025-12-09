चार नई योजनाओं से बदलेगी हापुड़ के विकास की तस्वीर, सरकार को भेजे गए प्रस्ताव

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। शहर को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिलखुवा नगर के लिए चार प्रमुख योजनाओं के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। इनमें अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, डिजिटल लाइब्रेरी, अमृत सरोवर और मानक अनुरूप गौ-आश्रय स्थल शामिल हैं।

जिलाधिकारी के साथ हुई विस्तृत बैठक के बाद नगर पालिका द्वारा इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर प्रशासन के माध्यम से शासन को अग्रसारित किया गया। पालिकाध्यक्ष विभु बंसल ने बताया कि नगर के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए ये चारों परियोजनाएं अत्यंत आवश्यक हैं।

उनके अनुसार ऑडिटोरियम नगर में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बड़ा मंच बनेगा, वहीं डिजिटल लाइब्रेरी युवाओं और परीक्षार्थियों को आधुनिक अध्ययन संसाधन उपलब्ध कराएगी। अमृत सरोवर जल संरक्षण, सौंदर्यीकरण व पर्यावरण सुधार में मदद करेगा, जबकि गौ-आश्रय स्थल आवारा पशुओं की समस्या का समाधान सुनिश्चित करेगा।

जिलाधिकारी के साथ हुई समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की भूमि उपलब्धता, लागत, स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता और क्रियान्वयन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के बाद प्रशासन द्वारा सभी प्रस्ताव पीएम जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शासन तक पहुंचाए गए।