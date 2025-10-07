Language
    हापुड़ में दबंगों का कहर, सोशल मीडिया विवाद के बाद परिवार पर दबंगों ने किया हमला; गांव छोड़ने के लिए मजबूर

    By Dharampal Arya Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:36 AM (IST)

    पिलखुवा के आजमपुर गांव में दबंगों ने एक परिवार पर हमला किया जिसमें एक महिला समेत दो लोग घायल हो गए। यह हमला सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के कारण हुआ। पीड़ित परिवार दहशत में है और गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक युवक को हिरासत में लिया है।

    दबंगों के हमले से मचा हड़कंप, परिवार गांव छोड़ने को मजबूर

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के आजमपुर गांव में रविवार देर शाम दबंगों के एक हमले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक परिवार के घर पर हुए इस हमले में हमलावरों ने पथराव किया और लाठी-डंडों से वार किया, जिसमें एक महिला सहित दो लोग घायल हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    पीड़ित शहजाद के मुताबिक, यह हमला एक पुराने विवाद के चलते हुआ। करीब तीन महीने पहले एक सोशल मीडिया पर प्रकाशित वीडियो होने के बाद से ही दबंग उनसे नाराज चल रहे थे। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है और उसी मामले में आरोपित पक्ष के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज था।

    हमले का एक सोशल मीडिया पर प्रकाशित वीडियो पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे घटना ने और अधिक तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एक युवक को हिरासत में ले लिया गया है। पूरा परिवार डर के मारे गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।