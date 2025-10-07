हापुड़ में दबंगों का कहर, सोशल मीडिया विवाद के बाद परिवार पर दबंगों ने किया हमला; गांव छोड़ने के लिए मजबूर

पिलखुवा के आजमपुर गांव में दबंगों ने एक परिवार पर हमला किया जिसमें एक महिला समेत दो लोग घायल हो गए। यह हमला सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करने के कारण हुआ। पीड़ित परिवार दहशत में है और गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक युवक को हिरासत में लिया है।

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के आजमपुर गांव में रविवार देर शाम दबंगों के एक हमले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक परिवार के घर पर हुए इस हमले में हमलावरों ने पथराव किया और लाठी-डंडों से वार किया, जिसमें एक महिला सहित दो लोग घायल हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पीड़ित शहजाद के मुताबिक, यह हमला एक पुराने विवाद के चलते हुआ। करीब तीन महीने पहले एक सोशल मीडिया पर प्रकाशित वीडियो होने के बाद से ही दबंग उनसे नाराज चल रहे थे। इससे पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है और उसी मामले में आरोपित पक्ष के खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज था।