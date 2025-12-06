चोरी का इल्जाम लगाया, फिर शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर कर ली आत्महत्या; पिलखुवा में कुली की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, पिलखुवा। गुरुवार देर शाम को शहरकोतवाली क्षेत्र में जीएस रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन की चपेट में आने से अशोक नगर के अर्जुन की मौत हो गई। शुक्रवार दोपहर को मृतक के परिजनों ने शव को कैंटर में रखकर गांधी रोड स्थित एक कपड़ा फर्म में ले जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मोहल्ला डबरिया में ही शव को रोक लिया। इस पर पुलिस और लोगों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

सूचना मिलने पर धौलाना थाने के साथ ही थाना कोतवाल की टीम मौके पर पहुंची। परिजन अशोक नगर पहुंचे और शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने आरोपी फर्म मालिक की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर मिले मृतक के बेटे विनय का आरोप है कि उसके पिता पिछले 35 साल से गांधी रोड स्थित एक कपड़ा फर्म में कुली का काम करते थे। गुरुवार को किसी के कहने पर फर्म मालिक ने उसके पिता पर एक से डेढ़ लाख रुपये का सामान चोरी करने का आरोप लगाया।

पुलिस दिनभर में पांच से छह बार उनके साथ उनके घर गई। जब उसके पिता नहीं मिले तो उसके चाचा मनोज शर्मा को अपने साथ ले गई। गुरुवार देर शाम फर्म मालिक ने फोन करके बताया कि उसके पिता ने सुसाइड कर लिया है, जबकि पुलिस को इस घटना की जानकारी नहीं थी। पुलिस मरने वाले को अनजान बता रही थी। इससे परिवार को मर्डर का शक हुआ। उन्होंने कहा कि घटना संदिग्ध हालात में हुई और वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं।

परिवार ने पुलिस से बहस की और गुस्से में अशोक नगर में रोड जाम कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आस-पड़ोस के लोग मौके पर जमा हो गए। परिवार ने फर्म मालिक पर मर्डर का आरोप लगाया। CO अनीता चौहान ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए मर्डर के चार्ज सहित जांच शुरू कर दी गई है।