पिलखुवा में 6 साल की बच्ची लापता, पुलिस ने 2 घंटे में रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर परिवार को सौंपा

संवाद सहयोगी, पिलखुवा। नगर के मोहल्ला चार डिब्बा से गुरुवार शाम लापता हुई छह वर्षीय बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई। कोतवाली पुलिस की तत्परता से बच्ची रेलवे स्टेशन के पास मिल गई। स्वजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया।

जानकारी के अनुसार, मोहल्ला चार डिब्बा निवासी संदीप की पिलखुवा रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान है। वह पत्नी संध्या के साथ दुकान चलाते हैं। गुरुवार शाम करीब छह बजे उनकी बेटी साक्षी उर्फ गुनगुन (6) अपनी छोटी बहन जुही के साथ पास के ठेले से अंडा लेने गई थी। जुही तो लौट आई, लेकिन गुनगुन नहीं लौटी।

स्वजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्यौपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल इलाके की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और राहगीरों से पूछताछ की गई। करीब दो घंटे बाद बच्ची रेलवे स्टेशन के पास सुरक्षित मिल गई।