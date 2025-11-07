Language
    पिलखुवा में 6 साल की बच्ची लापता, पुलिस ने 2 घंटे में रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर परिवार को सौंपा

    By Dharampal Arya Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    पिलखुवा में एक छह साल की बच्ची लापता हो गई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो घंटे के भीतर बच्ची को रेलवे स्टेशन से सुरक्षित बरामद कर लिया और उसे उसके परिवार को सौंप दिया। पुलिस की तत्परता से बच्ची सकुशल घर पहुँच गई।

    पुलिस को रेलवे स्टेशन पर मिली बच्ची। प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, पिलखुवा। नगर के मोहल्ला चार डिब्बा से गुरुवार शाम लापता हुई छह वर्षीय बच्ची सकुशल बरामद कर ली गई। कोतवाली पुलिस की तत्परता से बच्ची रेलवे स्टेशन के पास मिल गई। स्वजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, मोहल्ला चार डिब्बा निवासी संदीप की पिलखुवा रेलवे स्टेशन के पास चाय की दुकान है। वह पत्नी संध्या के साथ दुकान चलाते हैं। गुरुवार शाम करीब छह बजे उनकी बेटी साक्षी उर्फ गुनगुन (6) अपनी छोटी बहन जुही के साथ पास के ठेले से अंडा लेने गई थी। जुही तो लौट आई, लेकिन गुनगुन नहीं लौटी।

    स्वजनों ने आसपास तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्यौपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल इलाके की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और राहगीरों से पूछताछ की गई। करीब दो घंटे बाद बच्ची रेलवे स्टेशन के पास सुरक्षित मिल गई।

    पुलिस के अनुसार, बच्ची खेलते-खेलते रास्ता भटक गई थी। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बच्ची को सकुशल बरामद कर स्वजनों को सुपुर्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अभिभावक बच्चों पर सतर्क नजर रखें ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।