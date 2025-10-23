Hapur News: इलाज में लापरवाही से मरीज की मौत, परिजनों में आक्रोश; जांच में जुटी पुलिस
धौलाना के एक अस्पताल में इलाज के दौरान लापरवाही के चलते एक मरीज की मौत हो गई। बुलंदशहर के रहने वाले सतीश को पैर दर्द की शिकायत पर भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगने से उसकी हालत बिगड़ी और ऑक्सीजन लेवल गिरने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, धौलाना। थाना क्षेत्र के गांव सिरोधन स्थित शोभा आनंद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो जाने से परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।
जानकारी के अनुसार, बुलंदशहर जिले के थाना अगौता क्षेत्र निवासी सतीश पुत्र गंगापाल को बुधवार की रात उनके परिजन पैर में दर्द की शिकायत पर सिरोधन स्थित शोभा आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे। डॉक्टरों ने रात में ही उसका इलाज शुरू किया था।
परिजनों का कहना है कि बृहस्पतिवार तड़के लगभग चार बजे अस्पताल स्टाफ ने सतीश को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। कुछ देर में ही सतीश की मौत हो गई। मृतक के परिजन कपिल कुमार ने बताया कि सुबह अचानक सतीश का ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा।
उन्होंने तत्काल अस्पताल स्टाफ को जगाने का प्रयास किया, लेकिन देर तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। काफी देर बाद जब स्टाफ पहुंचा, तब जाकर ऑक्सीजन लगाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौत के बाद अस्पताल कर्मियों ने शव को अस्पताल से बाहर रख दिया, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया।
सूचना पर कपूरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी पिलखुवा अनीता चौहान ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। यदि शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
