ड्राइवर को बस की छत पर यात्रियों को बैठाना पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने के बाद कटा साढ़े 22 हजार का चालान
हापुड़ में एक निजी बस चालक द्वारा बस की छत पर यात्रियों को बैठाकर चलाने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद यातायात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस का 22,500 रुपये का चालान किया और उसे सीज कर दिया। पुलिस ने बस चालकों को चेतावनी दी है और यात्रियों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, हापुड़। जिले में एक निजी बस चालक द्वारा छत पर ओवरलोड सवारी बैठाकर बस चलाने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो किसी ने बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद यातायात पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने बस का साढ़े 22 हजार रुपये का चालान कर उसे सीज कर दिया।
यातायात प्रभारी निरीक्षक छवि राम ने बताया कि एक निजी बस चालक ने नियमों की अनदेखी करते हुए बस की छत पर कई यात्रियों को बैठाकर वाहन चलाया। इस दौरान किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया।
वीडियो का संज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बृहस्पतिवार को मेरठ रोड़ पर बस को पकड़ लिया। जांच के बाद बस पर साढ़े 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसे सीज कर दिया गया।
बस चालकों को चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे कृत्यों में शामिल वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने यात्रियों से भी अपील की है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी बसों में यात्रा करने से बचें।
