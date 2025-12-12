पुलिस का 'ऑपरेशन प्रहार', अपराधियों पर ढाह रहा कहर; कार्रवाई तेज

जागरण संवाददाता, हापुड़। मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार ने अपराधियों पर कड़ा प्रहार किया है। इस अभियान के तहत जिले में पिछले वर्ष की तुलना में अपराध में कमी आई है। एक जनवरी 2025 से 30 नवंबर तक की अवधि में अपराधियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई में तेजी आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि हापुड़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत 23, शस्त्र अधिनियम के 506, एनडीपीएस एक्ट के 32 और आबकारी अधिनियम के 380 मुकदमे दर्ज किए गए। गुंडा एक्ट के अंतर्गत 167 गुंडे और 30 को जिलाबदर किया गया, जिसमें 31 अभियुक्तों को धारा 10 गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

रेंज स्तर पर आपरेशन प्रहार के तहत कुल 673 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई, जिनमें हापुड़ के 41 अपराधियों पर विभिन्न स्तरों से इनाम घोषित किया गया। ऑपरेशन पहचान के जरिए लूट, चोरी जैसे गंभीर अपराधों में 2024 की तुलना में 2025 में कमी दर्ज की गई है।

डीआईजी ने कहा कि अब समय आ गया है कि मिशन शक्ति 5.0 और साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियानों को और प्रभावी बनाया जाए। महिला सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़ी हर कार्रवाई समयबद्ध और दृश्यमान होनी चाहिए, ताकि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और अपराधियों में डर पैदा हो।