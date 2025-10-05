Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हापुड़ में नॉनवेज की दुकान में छापामारी, विभाग के एक्शन से कारोबारियों में मचा हड़कंप

    By Dharampal Arya Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:47 AM (IST)

    हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुलंदशहर रोड पर एक नॉनवेज दुकान पर छापा मारा। दुकान मालिक लाइसेंस नहीं दिखा सका जिसके कारण उसे नोटिस जारी किया गया और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई। विभाग को शिकायतें मिल रही थीं कि दुकान बिना लाइसेंस के चल रही है जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    होटल संचालक को नोटिस जारी करते हुए खाऋ सुरक्षा अधिकारी। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार शाम को बुलंदशहर रोड पर स्थित नॉनवेज की दुकान पर छापामारी की। छापामारी के दौरान दुकानदार लाइसेंस नहीं दिखा सका। इस पर टीम ने दुकानदार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाइसेंस नहीं देने पर आरोपित पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग की कार्रवाई से बिना लाइसेंस के कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा है।

    खाद्य सुरक्षा अधिकारी आरपी गुप्ता ने बताया कि बुलंदशहर रोड पर निहारी दरबार के नाम से नॉनवेज की दुकान का लाइसेंस है। विभाग को शिकायत मिल रही थीं कि वहां पर एक नाम से दो दुकान चलाई जा रही हैं।

    शिकायत के आधार पर टीम शनिवार शाम को जांच के लिए पहुंची। वहां पर निहारी दरबार होटल संचालक के पास विभाग का लाइसेंस है। जबकि उसके पास में ही दूसरा नॉनवेज होटल न्यू निहारी दरबार के नाम से चलता हुआ मिला। इस होटल को राजीव विहार के रहने वाले नाजिम चला रहे थे।

    नाजिम से होटल संचालन का लाइसेंस मांगा गया। वह मौके पर कोई भी कागजात नहीं दिखा सके। उनके प्रतिष्ठान के नाम से विभाग ने कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह बिना लाइसेंस के ही नॉनवेज हाेटल का संचालन कर रहे थे।

    विभाग की गाइडलाइन के अनुसार उनको नोटिस जारी कर एक सप्ताह में लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया है। लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। फिलहाल दुकान को बंद करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस के किसी प्रतिष्ठान का संचालन नहीं होने दिया जाएगा।