Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रातभर डेड बॉडी को रौंदते रहे वाहन, चार किमी तक बिखरे चीथड़े

    By Kesav Tyagi Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 11:24 AM (IST)

    हापुड़ में एनएच-09 पर एक हृदयविदारक घटना हुई। अज्ञात वाहनों ने एक शव को कुचल दिया, जिससे उसके अवशेष चार किलोमीटर तक फैल गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, शव की पहचान करने और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    एनएच-09 पर कोहरे के बीच गुजरते वाहन। फाइल फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-नौ पर स्थित गांव उपैड़ा फ्लाईओवर पर सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। इसमें अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुखद यह कि रातभर सैंकड़ों वाहन शव के ऊपर से गुजरते रहे, जिससे शव क्षत-विक्षत हो गया। करीब चार किलोमीटर तक शव के चीथड़े सड़क से चिपक गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना पर मंगलवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह सड़क पर चिपके शव के हिस्से को एकत्र कर पोस्टमार्टम को भिजवाया। अब पुलिस के शव की शिनाख्त कराना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि शव काफी क्षत-विक्षत हो चुका है। सोमवार की देर रात थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-नौ पर स्थित गांव उपैड़ा फ्लाईओवर पर एक व्यक्ति अज्ञात अनियंत्रित वाहन की चपेट में गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    दुर्घटना का पता न चलने से रातभर तेज रफ्तार वाहन शव के ऊपर से गुजरते रहे। इससे शव के अवशेष करीब काफी दूर तक बिखर गए। मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस हादसे की सूचना दी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंचा व एंबुलेंस के साथ ही हाईवे कर्मियों को भी मौके पर बुलाया गया।

    थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह का कहना है अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव काफी क्षत-विक्षत हो चुका है। पुलिस का पूरा प्रयास है कि किसी तरह शव की शिनाख्त हो सके। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।