दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रातभर डेड बॉडी को रौंदते रहे वाहन, चार किमी तक बिखरे चीथड़े

जागरण संवाददाता, हापुड़। थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-नौ पर स्थित गांव उपैड़ा फ्लाईओवर पर सोमवार देर रात एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। इसमें अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दुखद यह कि रातभर सैंकड़ों वाहन शव के ऊपर से गुजरते रहे, जिससे शव क्षत-विक्षत हो गया। करीब चार किलोमीटर तक शव के चीथड़े सड़क से चिपक गए।

सूचना पर मंगलवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह सड़क पर चिपके शव के हिस्से को एकत्र कर पोस्टमार्टम को भिजवाया। अब पुलिस के शव की शिनाख्त कराना किसी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि शव काफी क्षत-विक्षत हो चुका है। सोमवार की देर रात थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-नौ पर स्थित गांव उपैड़ा फ्लाईओवर पर एक व्यक्ति अज्ञात अनियंत्रित वाहन की चपेट में गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

दुर्घटना का पता न चलने से रातभर तेज रफ्तार वाहन शव के ऊपर से गुजरते रहे। इससे शव के अवशेष करीब काफी दूर तक बिखर गए। मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस हादसे की सूचना दी। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंचा व एंबुलेंस के साथ ही हाईवे कर्मियों को भी मौके पर बुलाया गया।