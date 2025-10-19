बरसात के बाद मच्छरों का कहर, बढ़ा वायरल का खतरा; नगर पालिका ने शुरू की फॉगिंग
बारिश के बाद मच्छरों के बढ़ने से वायरल का खतरा बढ़ गया है। नगर पालिका ने मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए फॉगिंग शुरू कर दी है। जलभराव के कारण मच्छरों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। नगर पालिका नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने और पानी जमा न होने देने की अपील कर रही है।
संवाद सहयोगी,जागरण (गढ़मुक्तेश्वर)। बरसात के मौसम के बाद मच्छरों का आतंक अपने चरम पर है, जिससे वायरल बीमारियों ने अपने पैर पसार लिए है। इससे निजात पाने के लिए नगर पालिका ने नगर के चौपला रिफ्यूजी कालोनी में फॉगिंग कराई।
समर्थ शिक्षा सेवा समिति ने मच्छरों की शिकायत की थी। जिसे दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर के असर पर नगर पालिका ने फागिंग कराई। ईओ पवित्रा त्रिपाठी ने कहा कि बरसात में मच्छर पनपते है। मच्छरों से वायरल का प्रकोप बढ़ता है। जन मानस के हित में बीमारी वायरल से बचाव के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है।
गंदगी नहीं फैलाने की अपील
हर सप्ताह फागिंग कराकर वायरल की रोकथाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता के सहयोग से ही अभियान को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने नगर वासियों से गंदगी न करने की अपील भी की। इसके साथ ही कहा कि, घर का कूड़ा नियमित स्थान पर ही डाले तथा आसपास गंदे पानी का जलभराव न होने दें।
सफाई एवं स्वास्थ निरीक्षक सुभाष सिंह ने टीम के साथ हर सप्ताह फागिंग कराकर मच्छरों की रोकथाम के लिए गंदगी वाले स्थानों सहित गली मोहल्ले में फागिंग कराई जा रही है। संदीप त्यागी नीतू,टिंकू शर्मा, भरत शर्मा ने कहा कि फागिंग कराई जाने से मच्छरों से राहत मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।